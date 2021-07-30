Ижевск, 30 июля, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 30 июля прививку от коронавируса сделали 293 182 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Второй компонент препарата получили 205 752 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Число жителей республики, получивших первый компонент вакцины, не меняется вторые сутки подряд. 2478 жителей республики за день получили второй компонент препарата, завершив процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июля провели 1 389 934 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5832 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 5764 исследования.

Читайте также: Жители Удмуртии сдали почти 1,39 млн тестов на коронавирус