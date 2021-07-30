Санкт-Петербург, 30 июля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за тяжелой ситуации с коронавирусной инфекцией перенесли на 2022 год проведение традиционного фестиваля VK Fest. Об этом 30 июля сообщили организаторы мероприятия.

Https://vk.com/fest VK Fest (цитата группы «ВК» VK Fest)

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Из-за высокой заболеваемости COVID-19 в Петербурге антикоронавирусные ограничения решением Смольного продлены до 29 августа, из-за чего провести VK Fest просто невозможно.

«Ситуация с коронавирусом стала ещё серьёзнее: количество заболевших выше, чем когда-либо в пандемию. К тому же мы рискуем не только в пределах одного города: на VK Fest люди приезжают из разных регионов. В такое время проводить многотысячный фестиваль — опасно и безответственно. Не хотим, чтобы VK Fest усугубил положение дел», — пояснили организаторы мероприятия.

Заметим, что в фестивале в 2022 году подтвердили свое участие коллективы Little Big, NILETTO, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda и GONE.Fludd. Все приобретенные на 2021 год билеты будут действовать в 2022 году, поэтому обменивать их не надо.

«Просто приходите 23 и 24 июля 2022 года в Парк 300-летия Санкт-Петербурга», — добавили организаторы.