Калуга, 30 июля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 140 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 30 июля. Днём ранее, 29 июля, в регионе был зарегистрирован 141 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 41 тыс. 10 человек, 38 тыс. 380 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 468 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.