Кишинёв, , 12:12 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от оппозиционной партии «Шор» могут поддержать Наталью Гаврилицу, выдвинутую кандидатом на пост премьер-министра страны правящей партией «Действие и солидарность». Об этом сообщила журналистам 30 июля представляющая партию депутат Марина Таубер.

Молдавия Иван Шилов

«Фракция партии «Шор», скорее всего, поддержит правительство. Мы надеемся на конструктивный диалог между президентом, парламентом и будущим кабинетом», — сказала Таубер после консультации членов фракции с президентом республики Майей Санду.

Таубер также выразила надежду, что что процедура избрания членов правительства завершится как можно скорей, чтобы Молдавия могла начать выходить из политического кризиса, который разразился в стране.

Депутаты парламента республики от Блока коммунистов и социалистов отказались приходить на консультации с Санду и взывали ее в парламент.

Напомним, предыдущий премьер-министр Молдавии Ион Кику ушел с поста в декабре 2020 года. После этого в республике не получалось выбрать нового главу правительства, так как кандидатов Санду не поддерживало парламентское большинство. 11 июля прошли досрочные парламентские выборы, на которых победила пропрезидентская партия «Действие и солидарность».

Читайте ранее в этом сюжете: Правящая партия Молдавии выдвинула кандидата на пост премьер-министра