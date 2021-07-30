Москва, 21 марта, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам после обнародования Центральной избирательной комиссией официальных итогов голосования на президентских выборах в стране.

Кадр из видео Владимир Путин

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Глава государства заявил, что избирательная кампания является крайне важной для России и для россиян.

«Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! Сегодня подведены официальные итоги голосования по выборам президента России. Завершилась крайне важная для нашей страны, общества, граждан избирательная кампания», ― сказал президент.

Российский лидер подчеркнул, что она была напряжённой и крайне ответственной. По его словам, значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы.

«Ведь по большому счёту мы выбирали путь, по которому Россия пойдёт дальше, выбирали будущее для себя и своих детей», ― пояснил Путин.

Он поблагодарил всех пришедших на избирательные участки и проголосовавших россиян.

Как сообщало ИА Регнум, в выборах президента России, которые впервые прошли в трёхдневном формате с 15 по 17 марта, в качестве кандидатов приняли участие Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и самовыдвиженец Владимир Путин.

По итогам обработки 100% протоколов Путин одержал победу с результатом 87,28%. На выборах президента России за рубежом действующий глава государства набрал 72,3% голосов. Всего в голосовании, организованном на 288 избирательных участках в 144 странах с учётом Байконура, принял участие 388 791 избиратель.

Итоговая явка на выборах с учётом ДЭГ составила 77,49%. Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей, это исторический показатель, отметила глава ЦИК.