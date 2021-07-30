Волгоград, 30 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Расследованием уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Калачевского района Волгоградской области, которую подозревают в жестоком обращении со своей малолетней дочерью, займётся СУ СК региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Мать, воспитывающая ребёнка одна, неоднократно попадала в поле зрения органов системы профилактики. О возбуждении в отношении неё уголовного дела стало известно 29 июля. Следственное управление ходатайствовало перед надзорным органом об изъятии материалов уголовного дела у органа дознания. СК даст всестороннюю оценку действиям всех причастных к происшествию лиц «с учётом возможного наличия признаков более тяжких преступлений».

Как сообщало ИА REGNUM, женщина сняла на видео издевательства над своей дочерью и направила запись отцу девочки. Так она решила «отомстить мужчине за то, что он оставил их».