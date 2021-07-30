Каменский район, Ростовская область, 30 июля, 2021, 12:02 — ИА Регнум. На российско-украинской границе перекрыт крупный канал контрабанды сигарет, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Ростовской области 30 июля.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Пачка сигарет

Нарушитель был задержан пограничниками в Каменском районе буквально в 100 метрах от государственной границы России. Водитель Chevrolet Niva попытался скрыться от защитников рубежей. В ходе проверки было установлено, что задержанный с использованием самодельного плота и троса принял перемещённые через границу почти 8,5 тыс. пачек сигарет на общую сумму более 1 млн рублей.

В отношении мужчины возбуждено административное дело о невыполнении законных распоряжений и требований военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране границы. Автомобиль и товар изъяты.

Не исключено, что по данному факту будет возбуждено уголовное дело о контрабанде.