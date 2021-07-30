Киев, , 12:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой украинской миссии при НАТО бывшего посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко. Соответствующий указ опубликован 30 июля на сайте офиса президента Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Mfa.gov.ua

Напомним, с 2012 по 2014 год Галибаренко работала заместителем постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене. С 2014 по 2015 год была первым заместителем министра иностранных дел Украины, а с 2015 по 2020 год занимала должность посла Украины в Великобритании.

Напомним, ранее Зеленский сменил начальника генерального штаба и командующего десантно-штурмовых войск вооружённых сил Украины (ВСУ).

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