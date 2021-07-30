Ижевск, 30 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также шесть летальных случаев.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Койко-место с ИВЛ

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Скончались женщины в возрасте 79 и 82 лет, а также мужчины в возрасте 58 и 69 лет, а также 61 и 71 года. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1201 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 30 июля в регионе выявили 156 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 154 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 39 894 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 5183 жителя, за сутки число активных носителей вируса выросло вновь больше чем на 100 человек.

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