Москва, 30 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Сегодня, 30 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Коми-Пермяцкоий краеведческий музей им. П. И. Субботина-Пермяка со 100-летием со дня создания, сообщается на сайте правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Краеведческий музей

Премьер-министр отметил вклад музея в сохранение истории о жизни, самобытной культуре коми-пермяцкого народа, природе края и большой интерес к экспозициям со стороны туристов.

«Благодаря замечательным специалистам музей стал одним из главных культурных и образовательных центров России», — подчеркнул Мишустин и пожелал коллективу музея здоровья и успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, Коми-Пермяцкий краеведческий музей был открыт 30 июля 1921 года по инициативе Субботина-Пермяка. Собрание музея насчитывает более 80 тысяч единиц хранения.

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