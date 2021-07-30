Липецк, 30 июля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Липецке в отношении 21-летнего водителя, насмерть сбившего 84-летнюю женщину, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Легковой автомобиль вечером 22 июля на улице Гагарина сбил 84-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась на месте. ДТП произошло вне пешеходного перехода.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проводятся автотехническая и судебная экспертизы. Водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.