Канберра, 30 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Для того, чтобы гражданам иностранных государств, въезжающим в Австралию, воспользоваться потенциальными преимуществами вакцинации, включая отсутствие необходимости сидеть на карантине по прибытии, они должны быть привиты от COVID-19 «признанными» австралийскими властями препаратами. Об этом 30 июля в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News.

Kristy Robinson Скотт Моррисон

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По словам Моррисона, речь идет о вакцинах производства Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Novavax. Однако он подчеркнул, что и порядок введения препаратов должен осуществляться «таким же самым образом, если бы их применяли в Австралии».

Премьер-министр страны также пообещал, что в скором времени австралийцы получат цифровые сертификаты вакцинации.

«Они уже существуют для тех, кто проходит вакцинацию сейчас, но уже на следующем этапе, а это вопрос всего лишь нескольких дней, они будут добавлены в систему в Apple Pay и другие [электронные] кошельки», — заявил Моррисон.