Ижевск, 30 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на утро 30 июля выявили 156 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 154 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 39 894 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 35 детей в возрасте до 14 лет и 46 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 48 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 33 510 человек. Всего в республике с начала пандемии скончался 1201 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано шесть летальных случаев, за минувшие сутки скончались также шестеро жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 5183 жителя, за сутки число активных носителей вируса выросло вновь больше чем на 100 человек. Из числа получающих лечение в инфекционных стационарах 4572 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 959 человек — в состоянии средней степени тяжести, 212 — в тяжелом состоянии. За сутки число пациентов в тяжелом состоянии выросло почти на 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 293 182 человека. Второй компонент антиковидной вакцины получили 203 274 жителя республики, полностью завершив иммунизацию.