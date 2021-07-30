Екатеринбург, 30 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поддержал главного врача екатеринбургской больницы № 40 Александра Прудкова, выступившего со скандальными заявлениями в отношении непривитых граждан. Свою позицию чиновник выразил в Instagram.

Холокост. Германия

Прудков призвал дискриминировать жителей, не привитых от коронавируса. Главврач предложил оказывать плановую медицинскую помощь только вакцинированным. После этого на Прудкова подала заявление в ФСБ и СК юрист Елена Чекан.

В ответ губернатор заявил, что врач и его коллеги давно «не видели нормальной жизни». «У них абсолютно точно есть моральное право призывать всех ставить прививки в любой форме и любых выражениях», — написал Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее московский иммунолог Галина Кирилличева призвала остановить массовую вакцинацию от коронавируса. Такая прививочная кампания наносит вред людям, обладающим сопротивляемостью к коронавирусу, считает доктор медицинских наук.