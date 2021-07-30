Москва, 30 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. На начало 2021 года в России числился 43 697 221 легковой автомобиль. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Автомобили

Отмечается, что из общего числа зарегистрированных в России легковых автомобилей большая часть числится в Москве — 3 819 215 машин. Вторую строчку занимает Подмосковье, где зарегистрировано 2 673 280 легковушек.

Замыкает тройку лидеров Краснодарский край, где число легковых автомобилей на 1 января текущего года составляло 1 886 283 экземпляра.

В Санкт-Петербурге на начало 2021 года было зарегистрировано 1 685 108 автомобилей, а в Свердловской области — 1 413 162 машин.

При этом в России числится 14 млн машин сегмента C (европейский низший средний класс авто; «гольф-класс»), 11,37 млн кроссоверов и внедорожников, а также 8,44 млн автомобилей класса B (небольшой автомобиль, больший по размеру, чем городской автомобиль).

Напомним, самое большое количество кроссоверов и внедорожников на начало 2021 года было зарегистрировано в Москве — 1,42 млн единиц.

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