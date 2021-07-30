Красногорск, 30 июля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В 2021 году на территории 189 медучреждений Подмосковья заменят асфальтобетонное покрытие. Об этом 30 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Udmurt.ru Благоустройство

Работы по благоустройство должны начаться в августе и завершиться осенью. Больше всего прилегающий к медучреждениям территорий планируется отремонтировать в Люберцах, Орехово-Зуевском и Пушкинском округах, а также в Подольске.

«Ремонт повысит комфортное передвижение тыс. жителей Подмосковья, которые ежедневно обращаются за помощью в больницы, поликлиники и другие медицинские организации. Площадь работ составит 387 тыс. кв. м. Из областного бюджета на ремонт территорий выделено более 487 млн рублей», — отмечено в сообщении.