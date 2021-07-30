Рим, 30 июля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Италии члены оппозиционной партии «Братья Италии» прервали заседание палаты депутатов национального парламента, протестуя против введения санитарных пропусков (green pass), сообщают 30 июля местные СМИ.

Италия

Так, в акции приняли участие порядка 20 депутатов, они вышли с плакатами «Нет green pass!». Их выступление другие депутаты встретили скандированием «Позор!»

Председательствовавший на заседании депутат Фабио Рампелли прервал заседание на несколько минут.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 29 июля, в Италии умерли 128 029 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 19 (днем ранее — на 15). Число подтвержденных носителей выросло на 6171 (днем ранее — на 5696). Этот показатель увеличивается четвертый день подряд.

Читайте также: Итальянские эксперты заговорили о четвертой волне эпидемии