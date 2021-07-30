Калуга, 30 июля, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Калужской области с 21 по 28 июля в сетевых и несетевых магазинах увеличились цены на сосиски, сардельки — на 0,57% и капусту свежую — на 3,1%. Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на совместное заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капуста

«По состоянию на 28 июля в регионе минимальные цены на сахар-песок отмечены на уровне 45,80 руб./кг, масло подсолнечное — 100,96 руб./кг, яйца куриные — 57,94 руб./дес., огурцы свежие — 70,64 руб./кг, помидоры свежие — 85,91 руб./кг, картофель — 41,53 руб./кг, капусту свежую — 38,61 руб./кг, лук репчатый — 27,03 руб./кг, морковь свежую — 60,18 руб./кг», — отметил заместитель министра конкурентной политики Калужской области Лев Марченков.

В рамках заседания речь шла о ярмарочной торговле на территории районов. Лев Марченков акцентировал внимание на необходимость информировать производителей о местах для реализации их продукции, а также покупателей — о новых торговых точках или объектах.

«Когда это системно и на постоянной основе, тогда будет результат. Чем больше конкуренция, тем меньше будут и цены», — подчеркнул калужский замминистра.