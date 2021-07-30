Джакарта, 30 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что власть поддержит 12,8 миллионов субъектов малого и среднего бизнеса, сообщает Kompas.

Indonesia.go.id Джоко Видодо

В 2021 году власти Индонезии выделят 15,3 трлн рупий, которые будут распределены между 12,8 млн субъектов малого и среднего бизнеса.

«Я надеюсь, что это поможет поднять нашу экономику», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что изоляция или региональный карантин не смогут гарантировать решение проблемы распространения коронавируса в Индонезии.