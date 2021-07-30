Москва, 30 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Российский космонавт Олег Новицкий, в настоящее время находящийся на борту Международной космической станции (МКС), обратился с призывом не беспокоиться по поводу ситуации с самопроизвольно включившимися двигателями нового российского модуля «Наука». Он написал об этом 30 июля на своей странице в соцсети Twitter.

Roscosmos.ru Модуль «Наука»

«Друзья, читаю ваши многочисленные комментарии. Не беспокойтесь! Наша работа на МКС по интеграции вновь прибывшего модуля «Наука» продолжается!», — говорится в сообщении космонавта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин подтвердил планы о представлении к наградам специалистов, проявивших профессионализм в ходе запуска и полета российского многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к МКС.