Москва, 30 июля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Случаи смерти в результате неблагоприятной реакции на вакцину от COVID-19 не будут зафиксированы в статистике смертности. Министерство здравоохранения России разработало новую версию методических рекомендаций по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19.

Business.ua Вакцина

Указано, что за основу рекомендаций взяты «Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра» (МКБ-10), обновления ВОЗ по COVID-19, а также «Международные методические рекомендации по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти».

Как отмечается в документе российского Минздрава, обновлениями ВОЗ от октября 2020 года введены дополнительные коды для документирования состояний, возникающих при COVID-19. Среди таковых есть код U12.9 — «Вакцины против COVID-19, вызывающие неблагоприятные реакции при терапевтическом применении, неуточненные». Согласно рекомендациям Минздрава РФ, этот код в статистике смертности не используется и не подлежит использованию при кодировании основного заболевания.

Таким образом, «вакцина против COVID-19, вызвавшая неблагоприятную реакцию» в качестве причины смерти или основного заболевания в статистику вноситься не будет. Код применяется только в качестве внешней причины смерти.

Документ от 2 июля 2021 года подписан заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Евгением Камкиным.