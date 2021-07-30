Керчь, Крым, 30 июля, 2021, 11:42 — ИА Регнум. На пост исполняющей обязанности главы администрации назначена Екатерина Федоренко, об этом 30 июля сообщил «Крым 24».

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Керчь

Екатерина Федоренко занимает должность заместителя главы администрации города, она курирует работу управления градостроительства и рекламы и департамента земельных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля стало известно о том, что Сергей Бороздин, занимавший пост главы администрации Керчи с 2017 года, написал заявление об уходе по собственному желанию.