Москва, 30 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В компании-перевозчике, автобус которой стал участником ДТП на Пятницком шоссе в Москве, проводится прокурорская проверка. Об этом сообщает 30 июля пресс-служба прокуратуры столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным пресс-службы надзорного органа, автобус частной компании совершил столкновение с рейсовым автобусом. В результате пострадали два пассажира — женщина 1962 года рождения и мужчина 1998 года рождения. Оба находились в салоне коммерческого перевозчика. Пострадавших доставили в больницы.

«В частной компании-перевозчике проводится прокурорская проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках», — рассказали в прокуратуре Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, около 10 утра на Пятницком шоссе Москвы столкнулись два автобуса, пострадали два человека.