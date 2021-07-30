Аделаида, Австралия, 30 июля, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В настоящее время житель Аделаиды (штат Южная Австралия) не может выйти на улицу после того, как его дорогостоящая электрическая инвалидная коляска была украдена неизвестными, проникнувшими на задний двор домовладения. О шокирующем случае 30 июля сообщил телеканал Nine News.

George Hodan Инвалидная коляска

Полиция опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, на которых которых видно, как злоумышленники входят на территорию дома инвалида и через некоторые время уходят с коляской. На пленках видно, как на коляске сидит женщина, которая что-то смотрит в экране своего смартфона. За ней неспешно следует ее сообщник.

В свою очередь полицейские, опубликовавшие фотографии подозреваемых, просят жителей окрестных домов и очевидцев связаться с полицией. Ограбление произошло поздно ночью 26 июля. Пропажу мужчина обнаружил на следующий день.