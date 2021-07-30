Москва, 30 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Исследования комбинирования вакцины AstraZeneca и российской вакцины «Спутник Лайт», являющейся одним из компонентов «Спутника V», показали отсутствие серьёзных побочных действий и заболеваний COVID-19 после вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

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«Первое в мире исследование комбинации вакцины компании AstraZeneca и первого компонента вакцины «Спутник V» (препарат «Спутник Лайт») в Азербайджане демонстрирует отсутствие серьезных побочных явлений и случаев заболевания после вакцинации против коронавируса», — говорится в сообщении пресс-службы.

Первые данные по иммуногенности комбинации двух вакцин в рамках исследования в Азербайджане будут опубликованы в августе 2021 года.