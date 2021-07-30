Подгорица, 30 июля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Черногории организовало поставку 152 100 доз вакцин Pfizer BioNTech, сообщили в правительственном ведомстве.

U.S. Secretary of Defense Вакцина Pfizer

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Было объявлено, что поставки вакцин будут осуществляться двумя сериями и начнутся на следующей неделе.

«Первая серия поставок начнется 2 августа, будет происходить еженедельно, и к концу сентября 100 620 доз вакцины будут доставлены в Черногорию, а еще 51 480 доз будут доставлены в четвертом квартале», — говорится в сообщении минздрава.