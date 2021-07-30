Белгород, 30 июля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Новые аппараты УЗИ и искусственной вентиляции лёгких получила Белгородская областная детская больница. Оборудование приобрели за счёт средств регионального бюджета, сообщает 30 июля пресс-служба правительства региона.

Максим Мишин. mos.ru Больничная палата с аппаратами ИВЛ

Онкогематологическое отделение больницы получило мобильный аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса. Теперь врачи могут обследовать маленьких пациентов сразу в палате, даже под капельницами, оперативно контролировать процесс лечения. В отделении анестезиологии и реанимации установили высокочастотный аппарат искусственной вентиляции лёгких. Он заменил аналогичный прибор, который уже выработал свой ресурс. На приобретение современных медаппаратов из регионального бюджета было направлено более восьми миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, белгородские власти выделили два миллиарда рублей на закупку оборудования для больниц. Однако региону не хватает мощностей и врио губернатора Вячеслав Гладков попросил президента РФ Владимира Путина помочь с финансированием строительства больницы скорой помощи.