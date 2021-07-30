Лондон, 30 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Торговое судно, на которое ранее в Аравийском море произошло нападение, может быть израильским. Об этом 30 июля сообщает агентство Associated Press (АР) со ссылкой на источники в британском министерстве обороны.

PublicDomainPictures Судно

В то же время, в минобороны Британии отметили, что, как предполагается, это нападение не было связано с пиратством.

При этом другая информация о судне и о произошедшем с ним не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на британское судно было совершено нападение у берегов Омана в Аравийском море.