Сидней, Австралия, 30 июля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. По словам главы Австралийской медицинской ассоциации Омара Хоршида, действующий локдаун на территории Большого Сиднея должен быть ужесточен вследствие обширного распространения «Дельта"-варианта коронавируса. Об этом со ссылкой на заявления Хоршида во время пресс-конференции 30 июля сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его оценки, власти штата Новый Южный Уэльс должны быть последовательными при введении ограничений, поскольку в настоящее время в восьми муниципальных образованиях действуют более строгие карантинные меры, чем в остальной части Сиднея.

«Локдаун должен означать локдаун во всем регионе Большого Сиднея … COVID-19 не признает никаких географических границ или границ местных органов самоуправления, прочерченных на карте. Понятные и простые правила, применяемые повсюду, включая обязательное ношение масок в помещении и на улице, окажут желаемый эффект», — заявил Хоршид.

«Мы знаем, насколько это сложно для жителей Сиднея, но альтернатива такова — либо месяцы, проведенные в состоянии локдауна, либо необходимость столкнуться с огромными человеческими жертвами, нанесенными этим ужасным вирусом в других частях мира», — добавил Хоршид.