Владивосток, 30 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Синоптики Приморья объявили 30 июля штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными явлениями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

Сергей Лиманский Пожар

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Аномальная жара, засушливость приводят к рискам природных пожаров.

«В Уссурийском, Дальнереченском, Ольгинском, местами в Тернейском районах Приморья ожидается 4 (высокий) класс и 5 (высокий) класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям», — пояснили специалисты.

При этом следующая рабочая неделя обещает быть в Приморье дождливой.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха выше +30 °C сохранится до начала следующей недели в Приморском крае, Сахалинской области и на юге Хабаровского края. Об этом 30 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.