Торонто, Канада, 30 июля, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Судебное соглашение о компенсации завершило тяжбу вокруг канадского врача-репродуктолога Нормана Барвина, который использовал собственный биоматериал при искусственном оплодотворении. Об этом сообщает телеканал CBC.

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Бывшим пациентам Барвина и их детям выплатят более 13,3 млн канадских долларов ($10,7 млн), достижение соответствующего соглашения подтвердили в Высшем суде канадской провинции Онтарио. Коллективный иск против врача подали в 2016 году 226 человек, почти половина их которых — дети его пациентов.

Исследование показало, что отец 17 истцов — сам Барвин. Врач использовал при оплодотворении пациенток собственную сперму и сперму не тех доноров без согласия женщин. Дети, появившиеся на свет, во многих случаях не знают своих биологических отцов.

Претензии к Барвину, которому сейчас 82 года, охватывают период с 1973 по 2012 годы. Адвокат истцов Питер Кронин отметил, что ему известны подобные случаи с врачами, но он никогда не слышал о судебном урегулировании подобных претензий.

В соглашении о коллективном иске отмечено, что оно не говорит о признании Барвином правонарушений. Сам врач продолжает отрицать все требования истцов. Суд должен одобрить выплату компенсации, заседание назначено на ноябрь.

Деньги, о которых идёт речь, распределят между истцами, часть из них пойдёт на создание базы данных ДНК, с помощью которой дети будут искать своих биологических отцов.