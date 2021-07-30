Воронеж, 30 июля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Выделенные полосы для общественного транспорта начнут действовать на Московском проспекте и улице Плехановской с 31 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Krd.ru Выделенная полоса

В настоящее время горизонтальная разметка по новой схеме организации дорожного движения нанесена в полном объёме, установлены соответствующие знаки. В мэрии пояснили, что число полос на всех улицах, где вводятся веденные полосы для автобусов, остаётся прежней, крайние правые предназначены для проезда общественного транспорта, средние и левые крайние — для автомобилей. На перекрёстках организованы накопительные полосы для осуществления левого поворота без помех двум другим полосам автомобилей, двигающихся прямо.

Власти рассчитывают таким образом значительно увеличить провозную способность этих участков. По данным мэрии, поездки на городских автобусах каждый день совершают до 70% горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября 2020 года действует выделенная полоса на Северном мосту и улице Остужева до кольцевого пересечения с Ленинским проспектом. По подсчётам специалистов, благодаря введению «выделенки» скорость прохождения этого участка общественным транспортом в пиковое время увеличилась на 10−15 км/ч. Также с 26 июня выделенные линии работают на Чернавском мосту, дамбе и улице Степана Разина и на ВоГРЭСовском мосту, дамбе, улице 20-летия Октября.