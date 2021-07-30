Чебоксары, 30 июля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Чебоксарах подрядчик строительства школы в микрорайоне Садовый получил предостережение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии по итогам выездной проверки.

Cap.ru Август 2020 года, Чебоксары. Начало строительства школы в микрорайоне Садовый

Образовательное учреждение строится в позиции 37 микрорайона Садовый подрядчиком ПК «Медведевская ПМК» при участии субподрядчиков. В ходе проверки прокурором района «особое внимание обращено на нарушение установленных сроков строительно-монтажных работ», подрядчику объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

В надзорном ведомстве отмечают, что завершение работ запланировано в августе 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в новой школе в микрорайоне Садовый будут учиться 1650 детей. В марте 2021 года власти Чебоксар заявили о расторжении контракта с предыдущим подрядчиком из-за срыва «этапов строительства». Был объявлен новый конкурс, по итогам которого цена контракта составила 1 103 106 400 рублей.

Напомним, что ранее в Чебоксарах детсад в микрорайоне Радужный не был сдан в контрактные сроки. Сроки ввода в эксплуатацию продлены на месяц.

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