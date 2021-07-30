Вашингтон, 30 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Дельта» распространяется в районе австралийского Большого Сиднея и по всему миру в целом так же легко, как ветряная оспа. Об этом 20 июля сообщил австралийский телеканал Nine News со ссылкой на внутренний документ Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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В документе, как отмечают журналисты, представлены неопубликованные ранее данные, которые показывают, что полностью привитые от COVID-19 могут распространять «Дельта"-вариант с той же скоростью, что и невакцинированные граждане. Директор CDC доктор Рошель Валенски подтвердила подлинность документа, о чем первой написала газета The Washington Post.

«Я думаю, что люди должны понимать, что мы не кричим «волки-волки». Это серьезно … Это один из самых контагиозных вирусов, о которых мы знаем. Корь, ветряная оспа — всё вместе», — заявила Рошель в эфире CNN.