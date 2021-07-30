Благовещенск, 30 июля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Приамурье вакцинировали от COVID-19 уже 56% взрослого населения. Первую дозу препарата от коронавируса получили 203 114 человек, вторую — 146 982 жителя области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июля в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Для ревакцинация населения в Приамурье поступило 2,8 тыс. доз препарата «Спутник-Лайт». Первыми ревакцинацию пройдут медицинские работники, задействованные в «красных зонах», бригадах скорой помощи.

В области идёт рост заболеваемости COVID-19. Специалисты связывают это с циркуляцией индийского штамма коронавируса. Среди заболевших 98,5% не были привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача по Сахалину Ирина Чаленко своим постановлением расширила категории лиц, которые обязаны вакцинироваться от COVID-19.