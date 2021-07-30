Улан-Удэ, 30 июля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Бурятия начала покупать медицинский кислород в Китае для обеспечения пиковых потребностей на случай роста заболеваемости COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Irkobl.ru Аппарат ИВЛ

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По словам зампреда правительства республики Антона Виноградова, договорённости предшествовали длительные переговоры.

«Хочу поблагодарить за совместную работу Минпромторг России, торгпредство России в Китае. Также отмечу, что кислород на полную мощность производят предприятия в республике. Бурятия обеспечена кислородом в полном объёме», — отметил он.

По ситуации на 30 июля потребность в кислороде в республике достигает 10 тонн в сутки. При этом на месте производством медицинского кислорода занимаются два предприятия. Также продолжаются его закупки в Красноярске.