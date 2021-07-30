Улан-Удэ, 30 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Бурятии вступил в силу приговор в отношении бывшего оперуполномоченного полиции, осужденного за превышение полномочий с применением насилия и спецсредств. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Наручники

Преступление произошло 4 сентября 2019 года. По данным следствия, оперативник для получений показаний о краже от подозреваемого ударил его несколько раз в лицо, затем нацепил на него наручники. Судом первой инстанции обвиняемый был приговорён к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Осужденный Шоботкин Э.Б., его адвокат Жанчипов Э.В., представитель потерпевшего — адвокат Шагжитаров Б.А., не согласившись с обвинительным приговором, обжаловали его в апелляционном порядке», — отметили в суде.

Однако судебная коллегия ВС Бурятии признала жалобу необоснованной. При этом приговор был изменён в части дополнительного наказания, тогда как в основной части решение районного суда оставлено без изменения.