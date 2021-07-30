Екатеринбург, 30 июля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Миротворцы и спецназ Центрального военного округа переброшены в Узбекистан для участия в совместных учениях. Об этом 30 июля сообщил в пресс-службе ЦВО.

Mil.ru Военные учения ВС РФ

«Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа завершили перегруппировку на полигон Термез для участия в совместных учениях с вооружёнными силами Республики Узбекистан», — говорится в сообщении пресс-службы округа.

Доставка военнослужащих, оружия, вещевого имущества из Самары осуществлялась самолётом военно-транспортной авиации Ил-76.

В ходе манёвров, участие в которых примут почти 1,5 тысячи военнослужащих ВС России и Узбекистана, военные выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государства на границе с Афганистаном.

Добавим, что учения пройдут с 30 июля по 10 августа в районе, граничащем с Афганистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Таджикистан из Киргизии для участия в трёхстороннем учении были переброшены российские штурмовики Су-25. В ходе практических действий экипажи Су-25 выполнят в том числе задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням и отработают выход из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов.