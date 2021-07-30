Омск, 30 июля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Омской области по состоянию на 30 июля подтверждено 60 855 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Омской области выявили 379 носителей коронавируса, в том числе 286 — лечатся амбулаторно. После COVID-19 выздоровели ещё 213 омичей. За всё время коронавирус в Омской области победили 44 805 человек.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 1686 жителей Омской области, в том числе девять омичей умерли за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Омской области было выявлено 377 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 152 человека, скончались девять ковид-пациентов.