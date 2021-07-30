Екатеринбург, 30 июля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Мэрия Екатеринбурга ищет землю для расширения городского зоопарка, сообщил журналистам глава управления культуры Илья Марков.

Http://xn--80ankoagi.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/ Екатеринбургский зоопарк

По словам чиновника, нынешнюю площадку в центре города можно оставить для размещения мелких животных или «в виде музея».

«Было бы круто, если бы нашелся земельный участок, который можно было бы приспособить для размещения там типичные для нашего ареала обитания крупных особей», — цитирует Маркова интернет-газета Znak.

Перевозить зоопарк на Новокольцовский тракт власти не планируют.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоопарке открыли пункт вакцинации от коронавируса.

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