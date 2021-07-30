Токио, 30 июля, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов, вышедший в финал Олимпиады в Токио, отказался отвечать на вопрос о флагах России и Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом 30 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Carine06 Карен Хачанов

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После полуфинала с испанцем Пабло Карреньо-Бустой журналист из Бразилии задал вопрос Хачанову, имеет ли для него значение то, под каким флагом он будет выступать в финале.

Российский теннисист отказался отвечать на этот вопрос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хачанов победил Карреньо-Бусту в полуфинале со счётом 6:3, 6:3 и вышел в финал олимпийского турнира.

Напомним, 28 июля похожий инцидент произошёл с Даниилом Медведевым, который попросил Международную федерацию тенниса (ITF) отстранить чилийского журналиста, назвавшего мошеннической форму российской команды.