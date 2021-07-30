Брюссель, 30 июля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. С призывом к Армении и Азербайджану выполнять договоренности по мирному урегулированию нерешенных вопросов, которые были достигнуты ранее, обратилась 30 июля действующий председатель Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Швеции Анн Линде.

(сс) World Trade Organization Анн Линде

Как написала на своей странице в соцсети Twitter Линде, сообщения о повторяющихся инцидентах на азербайджано-армянской границе являются вызывающими серьезную озабоченность.

«Призываю стороны развивать принятые недавно гуманитарные меры и полностью выполнить заявление от 9 ноября (минувшего года) по мирному урегулированию неразрешенных вопросов (трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе)», — говорится в сообщении главы ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в азербайджанском минобороны заявили, что сообщения армянской стороны о попытке нарушения воздушной границы Армении со стороны Азербайджана не соответствуют действительности.