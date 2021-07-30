Вашингтон, 30 июля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Американская предпринимательница и модель Ким Кардашьян подала заявку на регистрацию бренда косметики SKKN by Kim. Об этом сообщило издание TMZ.

Toglenn Ким Кардашьян

По данным СМИ, модель столкнулась с проблемой — на косметическом рынке уже есть товарный знак с похожим названием SKKN Plus. Его владелица Сидни Лансфорд написала обращение в суд с требованием сменить имя бренда Кардашьян, так как это вызовет путаницу у покупателей.

Однако представители Ким Кардашьян не планируют ничего менять. «Мы, безусловно, ценим и поддерживаем малый бизнес, и мы снимаем шляпу перед г-жой Лансфорд. Но речь идет о законе о товарных знаках, и мы не сделали ничего, за что заслужили бы с ее стороны судебного иска», — объясняют адвокаты модели.

Ранее Ким Кардашьян рассказала о проблемах со здоровьем. Модель призналась, что во время локдауна у неё обострилась агарофобия.