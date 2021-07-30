Берлин, 30 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Porsche разработал единственный в своём роде спорткар 911. Снимки с автомобилем распространила пресс-служба компании.

Porsche Porsche 911 Turbo S «One of a Kind»

Новинка посвящена гонщику Педро Родригесу — самому успешному автоспортсмену Мексики за всю историю. Машина получила особое оформление кузова. Внутри авто есть множество памятных табличек и необычных аксессуаров.

Уникальная модель разработана подразделением Porsche Exclusive Manufaktur. Также в создании машины принимали участие работники заводского музея, латиноамериканское представительство марки Porsche и семья Родригеса.

Автомобиль получил фирменную ливрею (схему раскраски кузова) — ярко-синюю с оранжевыми полосами и белыми кругами. Также авто укомплектовано эксклюзивными колёсными дисками с центральной гайкой.

Ранее на британском аукционе Collecting Cars за 820 500 евро (72 897 627 рублей) была продана модель Porsche Carrera GT, которая ранее принадлежала чемпиону «Формулы 1» Дженсону Баттону. Он участвовал на этом суперкаре в гонках в 2009 году.

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