Липецк, 30 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Областной фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдет 7 августа на стадионе спортивного комплекса «Сокол» в Липецке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в программу соревнований войдут пять дисциплин: гиревой спорт, воздушно-силовая атлетика, соревнования по жиму, перетягивание каната и настольный хоккей.

Vnnews.ru Перетягивание каната

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подчеркивает важность для популяризации здорового образа жизни проведения в регионе самых разных спортивных турниров.

«Необходимо активнее пропагандировать занятия массовой физической культурой», — считает Игорь Артамонов.

Принять участие в фестивале может любой желающий, но количество участников в каждом виде дисциплин ограничено. Уже доступна предварительная электронная регистрация.

Фестиваль начнётся в 15:00 с регистрации участников. Спортивная программа будет проходить с 15:45 до 19:00, награждение — с 18:30 до 19:00. Соревнования будут проводиться без зрителей — из-за санитарно-эпидемиологической обстановки.

Для допуска к соревнованиям каждый участник должен предоставить в комиссию по допуску паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача, подтверждение персональной ответственности за свое здоровье и полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.