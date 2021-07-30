Самара, 30 июля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту обнаружения тела школьницы без признаков жизни возбуждено в Самарской области. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Mate Marschalko Убийство

По версии следствия, поздно вечером 29 июля 2021 года в поселке Петра Дубрава Волжского района было обнаружено тело девушки 2006 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Отмечается, что в совершении этого преступления заподозрили сотрудника полиции. В настоящее время он задержан. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о жестоком убийстве девушки в Самаре.