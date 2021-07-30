Нерчинск, Забайкальский край, 30 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Прокурор Забайкальского края Максим Ершов с уполномоченным по права человека региона Николаем Хлызовым встретились с пострадавшими из-за прорыва дамбы жителями села Заречное. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, всего на приём пришли двадцать человек.

Прокуратура Забайкальского края Прокурор встретился с пострадавшими из-за прорыва дамбы в Забайкалье

В ночь на 22 июля после обильных дождей вода в реке Большой Умыкей поднялась, в результате произошло оползание дамбы частного водохранилища. В результате было подтоплено более 60 жилых домов, эвакуировано более 270 человек. Ущерб от происшествия составил более 1 млн рублей. В связи с этим 26 июля было возбуждено уголовное дело по статье «уничтожение имущества по неосторожности».

Как отмечается, жителей интересовали вопросы возмещения ущерба, а также проведения экспертиз домов.

«По всем вопросам даны исчерпывающие разъяснения, реальное восстановление нарушенных прав граждан поставлено на контроль», — отметили в прокуратуре.