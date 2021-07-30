Москва, 30 июля, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о начале использования трудовых книжек нового образца, сообщает 30 июля сайт правительства России.

Government.ru Михаил Мишустин

Новые книжки начнут использоваться с 1 января 2023 года. При этом прежними трудовыми, а также бланками и вкладышами старого образца, работники также смогут пользоваться без ограничений.

В правительстве напомнили, что ранее Минтруд РФ скорректировал форму бланка трудовой книжки, а также изменил инструкции по её ведению и хранению. В 2020 году работникам предложили выбрать между обычной и электронной трудовыми книжками, а с 2021 года в электронный документ стали включать записи о местах работы за весь трудовой стаж.