Рязань, 30 июля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Свыше 26 млрд рублей направлено из федерального бюджета в Рязанскую область в 2021 году, сообщает 30 июля пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Межбюджетные трансферы одобрены в Госдуме РФ. Средства предназначены на ремонт дорог, сбалансированность регионального бюджета, приобретение лекарств, организацию углублённой диспансеризации, строительство социальных объектов, выплаты семьям с детьми, поддержку врачей и учителей, другие проекты. По словам губернатора Николая Любимова, помощь федерального центра «помогает выполнять поручения главы государства».

В общей сложности в 2021 году регион получил уже 15 межбюджетных трансфертов.