Чебоксары, 30 июля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Чувашии увеличилось число уголовных дел коррупционной направленности, при этом чаще всего это взяточничество. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике по итогам расширенного заседания коллегии.

Chuvashia.sledcom.ru Руководитель следственного управления СКР по Чувашии Александр Полтинин

Руководитель управления Александр Полтинин в своём выступлении проинформировал, что в Чувашии в первом полугодии 2021 года в производстве следователей находилось 966 уголовных дел, в том числе окончено производство 430. При этом расследовано 710 преступлений, что больше аналогичных показателей прошлого года. Число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось в полтора раза.

В ведомстве подчёркивают рост эффективности в части выявления коррупционных преступлений. За полугодие следственным управлением возбуждено 105 таких дел, что на 12% больше аналогичного прошлогоднего периода. В суд ушло 51 уголовное дело — рост на 42%.

В управлении добавляют, что из них большую часть занимают уголовные дела по факту взяточничества (дача и получение взяток, в том числе мелких) — 36, в то время как прошлом году их было 25.

«Противодействие коррупции — постоянный общегосударственный приоритет. Задача нашего ведомства — добиться изобличения и наказания любого коррупционера, невзирая на его должность», — заявил Александр Полтинин.

В первом полугодии по представлениям следователей к дисциплинарной и иной ответственности привлечены 249 должностных лиц.